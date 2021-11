Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 11-a ediție a World Clean Up Day, Ziua Internaționala a Curațeniei de pe 18.09.2021, a fost marcata la Depozitul Ecologic Mavrodin din Teleorman prin preluarea și tratarea gratuita a deșeurilor solide nepericuloase. „ Eco Sud s-a alaturat campaniei Let’s Do It, Romania! inca de la debutul acesteia,…

- In perioada vacanței prelungite, 456 de elevi din județul Alba au continuat sa fie ajutați prin Proiectul „Prin Educație spre Vocație!”. Educatorii au pastrat permanent legatura cu copiii, organizandu-se activitați remediale și recreative online comune și particulare. Toți copiii care nu au avut acces…

- ”Ștafeta Veteranilor” va ajunge maine, 22 octombrie, la Dej. Pentru buna desfașurare a evenimentului, circulația pe strada 1 Mai (porțiunea din fața Primariei) va fi inchisa in jurul orei 14:30, șoferii care au traseu in zona restricționata fiind sfatuiți sa aleaga strazi adiacente. Evenimentul ”Ștafeta…

- Obligativitatea implementarii sistemelor online de plata in toate instituțiile de stat este cu un pas mai aproape sa devina lege, dupa ce proiectul legislativ inițiat de 2 parlamentari USR a trecut de Senat cu 88 de voturi pentru, unul impotriva și 37 de abțineri. Acesta urmeaza sa intre in scurt timp…

- Pana luni Guvernul iși propune sa aiba toate avizele si sa trimita la Parlament, in procedura de urgenta, actul normativ care prevede ca anumite categorii profesionale nevaccinate trebuie sa se testeze periodic pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2. In opinia primului ministru Florin Cițu, daca…

- In acest weekend este marcata vernisarea unei expoziții – eveniment, organizata in excepționalul spațiu oferit de Institutul Cultural Roman, Accademia di Romania din Roma. Proiectul este realizat in cadrul parteneriatului Facultatii de Arte si Design Timisoara cu Asociatia si Revista bilingva Orizonturi…

- Dan Barna iși lanseaza, vineri seara, candidatura pentru președinția USR PLUS. In cadrul evenimentului, ce va incepe la ora 19.00, va fi prezentata și echipa care-l susține. Recent, intr-un interviu pentru TVR, acesta a explicat de ce crede ca membrii USR PLUS ar trebui sa-l voteze pe el: „In momentul…

- Doar 10 % dintre calatorii care folosesc transportul in comun de suprafata din Bucuresti si Ilfov isi platesc biletul, anunta TPBI- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București – Ilfov. In aceasta situatie, Asociatia anunta ca va intensifica actiunile de control de la 1…