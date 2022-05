Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) Agenția Maramureș organizeaza in perioada 18-19 aprilie 2022, in intervalul 10:00 – 17:00, „Zilele porților deschise la BNR”. ”Cu ocazia implinirii a 142 de ani de la inființare, BNR deschide vizitatorilor Palatul Vechi din București, precum și sucursale regionale și…

- Moderna Inc a anuntat vineri ca au fost rechemate 764.900 de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19 dupa descoperirea contaminarii cu un corp strain a unui flacon realizat de Rovi, producatorul sau contractual, informeaza Reuters. Dozele au fost distribuite in Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania…

- Razboiul din Ucraina va afecta creșterea economica prognozata pentru Romania, spune Paolo Gentiloni, comisar pentru Economie. Acesta susține ca statele europene nu vor suferi din cauza unei penurii a produselor alimentare, dar se vor confrunta cu inflație și prețuri crescute la produse și servicii:…

- Reprezentativa de fotbal U21 a Romaniei va disputa doua jocuri amicale in luna martie, cu Finlanda, pe stadionul Arcul de Triumf din Bucuresti, și cu Maroc, in deplasare. Ambele meciuri vor fi transmise in direct la TVR 1, informeaza Federatia Romana de Fotbal. Din cauza unor probleme de sanatate, Alexandru…

- Zlateanul Andrei Marginean, jucatorul lui Messina din Serie C, a fost convocat de selecționerul Florin Bratu la naționala U21 pe lista preliminara a stranierilor, fiind o premiera. In luna martie, tricolorii Under 21 vor disputa doua amicale, contra Finlanda U21, pe 25 martie, la București, și contra…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a avut luni o noua rabufnire la adresa Occidentului pe care l-a numit „Imperiul minciunilor”. Declarația vine în contextul în care liderul rus a convocat o ședința extraordinara în care s-a discutat despre sancțiunile care urmeaza…

- Este posibila infectarea de doua ori cu doua subvariante diferite ale coronavirusului Omicron, dar se intampla rar, arata un studiu danez, transmite Reuters. In Danemarca, subvarianta BA.2 a Omicron, care este mult mai infecțioasa, a devenit predominanta, inlocuind subvarianta BA.1 Omicron, cea mai…

- Un liceu din Cernavoda, județul Constanța, este obligat de instanța sa plateasca daune unor elevi pentru ca a aplicat greșit o sancțiune. Mai exact, consiliul profesoral a decis in 2019 sa scada nota la purtare a doi copii, iar procedural, singurul care avea dreptul sa faca acest lucru era consiliul…