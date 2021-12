La Forotic, semne bune anul are

Stiri pe aceeasi tema

- A inceput vopsirea peretului exterior al bazinului de inot de la Colegiul National „Carol I” din Craiova. Zidul este vopsit in roz, rosu, galben, verde, portocaliu, albastru. Managerul colegiului spune ca de aceasta vopsire se ocupa Primaria Craiova. Totodata, managerul a precizat ca si pentru deschiderea…

- SURDUCU MARE – Afirmația aparține primarului comunei Forotic, Alexandru Sporea, care anunța, astfel, o mare reușita dupa un an de activitate administrativa! Zilele trecute a fost recepționata lucrarea la Școala cu Gradinița din satul Surducu Mare. Potrivit declarației primarului comunei Forotic, școala…

- Școala Gimnaziala nr. 2 din Pecica se afla intr-un amplu proces de modernizare. Reabilitarea cladirii include inclusiv refacerea subsolurilor și redarea acestora activitaților didactice extrașcolare. „Modernizarea cladirii principale a Școlii Gimnaziale nr. 2 devine tot mai vizibila odata cu avansarea…

- Primaria Municipiului Deva a predat astazi constructorului amplasamentul pentru realizarea obiectivului de investiții – Reabilitarea, modernizarea cladirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Școlii Gimnaziale „Andrei Șaguna” Deva. Obiectivul acestui proiect este asigurarea…

- Zilele trecute, CJ Maramureș a aprobat utilizarea din rezerva bugetara constituita la dispoziția Consiliului Județean a sumei de 511.000 lei pentru finantarea diferitelor actiuni, dupa cum urmeaza: U.A.T Municipiul Sighetu Marmației – Sprijin financiar pentru situații de extrema dificultate (Liceul…

- FOTO| Reabilitarea, modernizarea și dotarea Gradiniței „Prichindel” din Cugir, finalizata: Peste 150 de preșcolari se vor bucura de noile condiții FOTO| Reabilitarea, modernizarea și dotarea Gradiniței „Prichindel” din Cugir, finalizata: Peste 150 de preșcolari se vor bucura de noile condiții Procesul…

- Primaria Sighetu Marmației a anunțat ca au fost selectate proiectele caștigatoare depuse in cadrul programului de Bugetare participativa, care vor beneficia de finanțare din bugetul local. ”Conform HCL nr. 65/2021 privind aprobarea proiectului ”Bugetare participativa in Municipiul Sighetu Marmației”,…

- Municipalitatea are in plan sa mareasca taxele percepute pentru parcari. Este vorba atat de cele de reședința, cat și cele publice. Astfel, in cazul parcarilor de reședința, abonamentul anual va crește cu 60 de lei. Pregatiți-va ca anul viitor sa scoateți mai mulți bani din buzunare pentru parcarile…