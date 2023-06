La cei 16 ani de la intrarea Romaniei in UE, constatandu-se un proces periculos de DESTRUCTURARE a economiei nationale.

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Mugur Isarescu a ținut un discurs in deschiderea conferinței „Modelul economic romanesc in U.E. și nu numai in U.E. Romania – Orizont 2040”, gazduita de BNR. Omenirea se afla intr-o etapa a existenței ei cand se confrunta cu spectrul unei singularitați in propria evoluție, prevazuta de…

- ”Guvernul liberal isi asuma cele mai dificile sarcini, nu fuge si nu se ascunde. Am dus multe batalii de unii singuri, cu riscul erodarii, nu ne victimizam si nu vom ceda, mergem inainte cu fruntea sus si pe picioarele noastre. Cine vrea sa vada aceste lucruri, le vede si nu sa lasa prada manipularilor…

- Intr-un peisaj economic tulburat, observam o problema acuta a abuzurilor fiscale și a privilegiilor acordate unor companii mari, in timp ce altele sunt tratate cu o masura diferita. ANAF-ul: De la control la presiune excesiva Recent, a devenit tot mai evident ca ANAF-ul, responsabil de colectarea taxelor…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, anunta ca va depune o sesizare la Tribunalul Bucuresti privind scoaterea AUR in afara legii, el precizand ca in Romania exista "o teama de a aplica legea si o frica de asumare greu de inteles". Alexandru Muraru a declarat vineri pentru News.ro ca va sesiza…

- ”Am participat, astazi, la Brasov, la conferinta organizata in cadrul Caravanei Antreprenoriale, eveniment initiat de Clubul Oamenilor de Afaceri Liberali. Le-am vorbit celor prezenti despre necesitatea promovarii capitalului romanesc si despre patriotismul inteligent de care trebuie sa dam dovada in…

- Spitalele din Romania nu lupta doar cu infecțiile nosocomiale, ci și cu bolile transmisibile pe care le aduc cei care-și viziteaza rudele bolnave. Un gest banal la prima vedere poate fi fatal in cazul unui pacient a carui imunitate e deja la pamant. Se ajunge aici pentru ca mulți dintre aparținatori…

- Investiția de 4 milioane de euro in retehnologizarea salinei de la Cacica, anunțata de ministrul PSD al Economiei, Florin Spataru, in vizita de saptamana trecuta de la Suceava, vine ca un colac de salvare pentru cei 69 de angajați, dar și pentru producția de sare din Romania. Anunțul a fost facut de…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica, realizat de Asociatia CFA Romania, s-a majorat cu 9,9 puncte, in luna februarie a acestui an, pana la valoarea de 53,2 puncte, iar anticipatiile pentru cursul de schimb releva o depreciere a leului fata de euro, cu o valoare de peste 5 lei,