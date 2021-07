La ce vîrstă un copil se poate bronza Pielea copiilor mai mici de 2 ani, este practic incapabila de a produce melatonina - un material protector, astfel incit copiii trebuie feriți de soare, permițindu-le sa faca plaja nu mai mult de 5-10 minute pe zi. Numai in al treilea an de viata, copilul se poate afla in lumina directa a soarelui. Conditie esentiala: fața este protejata de o palarioara cu boruri largi, umerii sint acoperiți, p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

