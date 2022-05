La ce să vă așteptați: Lista filmelor și serialelor care dispar de pe Netflix în mai (VIDEO) Netflix „șterge” mai multe producții de succes: „South Park”, „Notting Hill”, „Second Act” sunt doar cateva titluri ce dispar de pe platforma de streaming. Iata lista filmelor și serialelor care nu vor mai putea fi urmarite, din aceasta luna, pe Netflix. Lo mas sencillo es complicarlo todo Dupa ce o fata de 17 ani afla ca reporterul de la știri dupa care tanjește s-a logodit, ea și prietena ei pun la cale un plan prin care casatoria sa nu mai aiba loc. The Final Destination 4 Nick O’Bannon (Bobby Campo) are o premoniție ingrozitoare in legatura cu ceea ce ar fi trebuit sa fie o zi de distracție… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

