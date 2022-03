Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul acestui articol iți prezentam un top al celor mai bune cazinouri online din Romania. Aici vei descoperi care sunt cazinourile pe bani reali la care poți paria in siguranța și ce jocuri de noroc sunt disponibile. Din lista de jocuri de noroc disponibile online nu lipsește pokerul, blackjack,…

- Cazinourile online licențiate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc ofera mai multe tipuri de Blackjack, unul dintre cele mai populare jocuri de carți. Despre acest joc se spune ca are cea mai buna rata de caștig, atat in secțiunea de mese electronice, cat și la mesele live. De exemplu, Winmasters…

- Lista operatorilor licențiați de Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc cuprinde 30 de companii, unele dintre acestea deținand chiar mai multe platforme pe care pot juca romanii. Exista și site-uri dedicate exclusiv jocurilor de cazinou, așadar ai de unde sa alegi daca vrei sa te distrezi „ca un…

- Agentia Nationala de Integritate a sesizat parchetele sau instantele in cazul a sase fosti și actuali politisti, unii dintre ei avand functii de conducere in MAI, pentru averi nejustificate si nedeclararea veniturilor obtinute din jocuri de noroc. Potrivit unui comunicat al ANI, Sorin Bardan, politist…

- Lumea cazinourilor online a crescut enorm in ultimul deceniu. Acum exista mii de opțiuni disponibile pentru a alege atunci cand jucați jocuri de noroc pe internet. Cu toate acestea, exista inca o serie de capcane la care jucatorii noi pot cadea prada. Mulți oameni care joaca sloturi online sau jocuri…

- The New York Times a anuntat luni achizitia, pentru mai multe milioane de dolari, a Wordle, joc online devenit fenomen in doar patru luni, astazi practicat de milioane de internauti. Creat de inginerul Josh Wardle, jocul consta in descoperirea unui cuvant din cinci litere in doar sase incercari. Poate…

- Doi tineri din Petrosani, cu varstele de 29 si 34 de ani, sunt cercetati de politisti pentru infractiunile de santaj si distrugere, dupa ce unul dintre ei a pierdut 15.000 de lei la jocuri mecanice si apoi a cerut banii inapoi, suspectii amenintand ca, in caz contrar, vor distruge toate aparatele din…

- In data de 12 ianuarie a.c., in jurul orei 23:25, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata despre faptul ca, in data de 12.01.2022, in jurul orelor 23:25, in incinta unei sali de jocuri din Petroșani, se afla doi minori care joaca la aparatele tip Slot Machine. In temeiul sesizarii,…