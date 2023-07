Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia de baza a incetinit la 5,3% in mai, de la 5,6% in aprilie. Inflatia totala este acum la cel mai redus nivel din ianuarie 2022, arata datele Eikon, dar ramane cu mult peste tinta de 2% a Bancii Centrale Europene. Abordand divergenta dintre cele doua miscari ale inflatiei principale si de baza,…

- Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut pana la 5,5% in iunie, de la nivelul de 6,1% inregistrat in luna mai, transmite Reuters, citat de Agerpres. Cifra anuntata de Eurostat este peste estimarile analistilor, care mizau pe o diminuare…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut in luna iunie, pentru a treia luna la rand, pe masura ce pretul carburantilor s-a prabusit iar avansul preturilor la alimente a incetinit, transmite Reuters.Potrivit unei estimari preliminare publicate vineri de Eurostat, rata anuala a inflatiei…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat marti ca inflatia este inca prea mare si este inca prea devreme pentru ca BCE sa declare victoria asupra cresterii preturilor de consum, transmite CNBC.

- BCE a majorat pentru a opta oara consecutiv rata dobanzii cheie – cea pe care bancile o platesc pentru a plasa numerar in siguranta la banca centrala – cu 25 de puncte procentuale, pana la 3,5%, cel mai ridicat nivel din 2001 incoace. Banca centrala a celor 20 de tari care au adoptat moneda euro spune…

- Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde , a admis “semne de moderatie” ale inflatiei de baza in zona euro, dar a reafirmat ca este prea devreme sa se creada ca s-a depasit momentul de varf, transmite Reuters. Declaratiile sefului BCE vor cimenta probabil asteptarile pietei ca vor urma…

- Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2023 comparativ cu luna aprilie 2022 este 11,2%, anunța azi Institutul Național de Statistica. Astfel, indicatorul continua scaderea, dupa ce rata anuala a inflației in luna martie era de14,5%, fața de 15,5% inregistrata in luna precedenta.Indicele preturilor…