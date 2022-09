La Botanica va fi reabilitată o alee pietonale Mai multe locuri de parcare vor fi amenajate pe bulevardul Traian, concomitent cu reabilitarea aleii pietonale. Este vorba despre etapa I, tronsonul bd. Dacia – str. Independenței. Proiectul prevede decaparea asfaltului uzat și inlocuirea acestuia cu dale din beton, schimbarea bordurilor mari si mici, amenajarea a cca 72 de locuri de parcare (paralel strazii renovate) și crearea trecerilor p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

