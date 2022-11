La Bastionul Măcelarilor din Baia Mare: O altfel de lansare de carte Joi, 10 noiembrie 2022, Revista de Cultura ”Nord Literar” a demarat seria manifestarilor desfașurate in spații neconvenționale cu o lansare de carte prezentata de autor sub forma unui recital de poezie. In spațiul generos și ofertant de la Bastionul Macelarilor din Baia Mare, poetul brașovean Adrian Munteanu și-a lansat volumul ”Paingul orb” – o carte tiparita in condiții grafice de excepție. Nascut in 1948 la Șcheii Brașovului, absolvent a Facultații de Limba și Literatura Romana Constanța, a activat la inceput ca profesor, apoi a fost timp de 13 ani conducator al Departamentului de Teatru al… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

