- Ziua Mondiala a Zonelor Umede este celebrata in fiecare an in data de 2 februarie. In Timișoara vor avea loc activitați organizate de Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Timiș pentru a marca acest eveniment. Una dintre aceste acțiuni este o vizita la Muzeul Satului Banațean, cu 50 de elevi, pentru…

- Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Bacau a inceput campania de acțiuni dedicate sarbatoririi, pe 2 februarie, a Zilei Mondiale a Zonelor Umede 2020. Campania se va incheia pe 6 februarie. Tema dedicata celebrarii Zilei Mondiale a Zonelor Umede este, in acest an, „Zonele umede și biodiversitatea”.…

- Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, a afirmat ca toate angajarile in minister au fost facute in baza legii, dupa ce actualul ministru, Adrian Oros, a afirmat ca a descoperit la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) coafeze angajate pe posturi de „specialiști”.

- Bistrița-Nasaud: Restricții ptr firmele care exploateaza nisip și pietriș Foto: Arhiva Firmele care scot nisip si pietris din albia Somesului Mare în judetul Bistrita-Nasaud vor avea restrictii începând din acest an. Agentia pentru Protectia Mediului a început…

- "Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste fermierilor ca maine, 31 decembrie 2019, este ultima zi in care se pot depune Cererile de acord pentru finantare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2020.…

- Miercuri, 18 decembrie, in prezenta primarului Cornel Ionica, a viceprimarului Sorin Apostoliceanu, a reprezentantilor investitorului Prime Kapital, a oficialilor de la Agentia pentru Protectia Mediului Pitesti si a conducerii Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arges, s-a dezbatut acordul de…

- „Istoria nu se scrie cu justiția. Unii, in Romania, n-au aflat asta!” Aceasta este varianta originala a interviului pe care l-am acordat fostului corespondent al Agenției de presa TASS la București, din 1989, Nikolai Morozov. Din pacate dubla traducere, din romana in rusa, și apoi din rusa in romana,…

Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca pana la data de 16 decembrie 2019 inclusiv,se depunla Centrele Judetene ale Agentiei, respectiv al Municipiului Bucuresti, pe...