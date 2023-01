Stiri pe aceeasi tema

- Cu perspectiva de a se trezi din nou cu strazile pline de brazii de Craciun aruncați pe strada, municipalitatea a anunțat ca aceștia se pot preda la unul dintre cele patru centre de colectare din oraș. In concluzie, Timișoara ii roaga pe timișoreni sa se debaraseze de brazii de Craciun doar la unul…

- Germania va contribui cu puțin peste o jumatate de milion de euro la susținerea proiectului de Capitala Europeana a Culturii la Timișoara, a anunțat Dominic Fritz, primarul Timișoarei. Cea mai mare parte a banilor vor veni pentru susținerea a doua concerte, din care unul va avea loc la Timișoara, unul…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a discutat, miercuri seara, cu ziariștii de la televiziunea publica austriaca, ORF, pe tema refuzului Austriei de a susține admiterea Romaniei la spațiul Schengen. El a subliniat ca romani și bulgari nu sunt cetațeni de mana a doua. ”Guvernul Austriei ar face o greșeala…

- Rudolf Graf, un consilier cu multa influenta in Primarie, este gata de o noua aventura. El nu va mai indeplini functia de consilier personal al primarului din data de 1 decembrie. Arhitect de meserie, acesta va pleca spre un nou job in Republica Moldova. Nu este insa vorba despre o demisie si de o intelegere…

- Intr-unul din amfiteatrele Universitatii de Vest a avut loc, joi, o ceremonie pe atat de emotionanta, pe atat de trista, cu ocazia decernarii titlului de Cetatean de onoare scriitorului, universitarului, activistului civic etc. Daniel Vighi. Titlul a fost acordat la propunerea Universitatii de Vest,…

- Prezent la Viena in calitate de primar al Timișoarei, Dominic Fritz a vorbit celor de la Conferința Anuala a Orașelor Verzi despre cat de eco este și vrea sa devina orașul banațean. Evenimentul este organizat de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, organism cu care și municipalitatea…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, lanseaza un nou atac la modul in care cel care i-a urmat pe post, Dominic Fritz. De aceasta data el are in vedere mizeria din fostul pasaj pietonal din fața cladirii Operei, inchis circulației de ani de zile. Robu spune ca autoritațile, respectiv Direcția de…

- Presedintele USR Timis, Dominic Fritz, totodata primar al Timisoarei, afirma ca, in pofida unor zvonuri, situatia in filiala pe care o conduce este foarte linistita. El spune ca, pe langa Primaria Timisoara, UISR si-a propus sa castige si presedintia CJ Timis. Fritz l-a ironizat pe consilierul judetean…