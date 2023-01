La AEP au lucrat nu doar cumnata ci și nepoata președintelui AEP La Auroritatea Electorala Permanenta (AEP) au lucrat nu doar cumnata ci și nepoata președintelui AEP, Florin Mitulețu Buica. Scandalul legat de Mitulețu Buica a inceput in dimineața zilei de 9 ianuarie 2023. In aceasta zi, ANI a anunțat ca a sesizat Parchetul General cu privire la angajarea nelegala, la AEP, a unei cumnate a lui Mitulețu Buica. ANI nu a precizat nici numele cumnatei și nici al vicepreședintelui la care a lucrat.Totuși, se pare ca respectiva cumnata se numește Mininghes Carmen Mihaela. In septembrie 2021, o publicație din Oltenia, „ Cuvantul libertații „, anunța ca doamna Miningheș… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

