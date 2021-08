La aceasta data, in anul 1870, a aparut poezia eminesciana Epigonii“, in revista Convorbiri literare

Stiri pe aceeasi tema

- In Muzeul „Vasile Alecsandri“ din Mircești, pe biroul unde scriitorul a compus nenumaratele opere literare, se afla revista „Convorbiri literare“ in care poetul a publicat ciclul „Pasteluri“ pentru prima data. Pastelurile Bardului de la Mircești sunt o colecție de stampe impresioniste, „turnate in vers…

- A aprut numrul 27 al revistei literare manifest Litera 13Din cuprins semnalm articolele Paradoxul relatinizrii limbii române Mihai Vintil Ultima întâlnire cu Grigore Vieru Viorel Dinescu Complexul sincronismului George Apostoiu Despre... o carte Jenic Chiriac Sonetul prioritate st...

- VERA-MAR BUCOVINA S.R.Lanunța lansarea proiectului cu titlul "GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU" proiect nr. RUE M2-1645 inscris in cadrul Masurii "Granturi pentru capital de lucru", instituita prin OUG nr 130/2020.Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, ...

- Sarbul Novak Djokovic, numarul unu mondial in tenisul profesionist, s-a declarat increzator in sansele sale de a-si pastra titlul pe iarba de la Wimbledon, luna viitoare, dupa ce a castigat duminica trofeul la Roland Garros, devenind primul jucator din era open care a reusit sa se impuna de cel putin…

- Arendarea reprezinta un contract prin care una dintre parți transmite bunuri agricole celorlalte parți, pentru a fi exploatate o perioada de timp, in schimbul unui preț. Daca vreți sa faceți acest pas, trebuie sa știți in primul rand cum ar trebuie sa arate un contract de arenda ca la carte. Contractul…

- Asociația Revista „Convorbiri literare” (ARCL) va primi sprijinul financiar al municipalitații in vederea editarii revistei omonime. In acest sens, vineri, 28 mai, Consiliul Local a adoptat o hotarare privind incheierea unui acord de parteneriat intre ARCL și Primaria Municipiului Iași, care prevede…

- Dorinel Munteanu (52 de ani), antrenorul care a cucerit titlul cu Oțelul Galați in urma cu 10 ani, a vorbit la GSP Live despre situația echipei pe care a dus-o in 2011 pana in grupele Champions League. Fara angajament de aproape un an, pe Dorinel Munteanu l-a cuprins nostalgia vorbind despre performanța…

- Sebastian Colțescu (44 de ani) a condus meciul dintre FC Botoșani și CFR Cluj, scor 0-1, care le-a adus ardelenilor al 4-lea titlu consecutiv și al 7-lea din istorie. Delegarea lui Sebastian Colțescu a fost surprinzatoare, avand in vedere ca Ovidiu Hațegan și Istvan Kovacs, cei mai valoroși arbitri…