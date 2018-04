Stiri pe aceeasi tema

- Pamela Gidley, binecunoscuta actrița din “Twin Peaks”, a murit la 52 de ani. Vestea trista a fost data chiar de familia sa. Pamela Gidley s-a stins din viața la locuința sa din New hampshire (SUA), pe data de 16 aprilie, insa familia a preferat sa nu faca public decesul pana acum. Cauza morții sale…

- Actrita a dezvaluit regulile pe care le respecta pentru a-si conserva cat mai bine posibil aspectul fizic la varsta ei „Beau rar alcool, in schimb beau chiar si 20 de cani de ceaiuri din plante pe zi”, a marturisit Sharon pentru revista Stellar, adaugand ca cel mai potrivit pentru ea este regimul slab…

- Se pare ca unele Eve au descoperit elixirul tinereții sau, pur și simplu, Mama Natura a fost mai mult decat generoase cu ele! Frumoasa Brooke Shields, pe care o știm din „Laguna Albastra”, pare sa faca parte din aceasta categorie privilegiata.

- Un jucator al lui PSG are mari probleme in viața personala. Fosta sa iubita și mama unuia dintre cei trei copii ai sai aduce acuzații grave la adresa lui Jese Rodriguez. Jese și Aurah s-au desparțit in urma cu cateva luni și de atunci exista un adevarat razboi intre cei doi. Aurah l-a acuzat…

- Claudia Pavel, alias Cream, a dezvaluit, intr-un interviu, motivul pentru care a acceptat sa participle la Exatlon, reality-show-ul din Republica Dominicana, de unde a fost eliminate. Ea a vorbit și despre relația cu Catalin Cazacu, tot concurect la Exatlon. “Am primit propunerea la final de noiembrie…

- Andra dezvaluie secretele din spatele concertelor sale de la Sala Palatului, susținute cel puțin o data pe an in fața catorva mii de fani, iar cifrele sunt impresionante! Este vorba, de fiecare data, de o superproducție ce implica o echipa uriașa, de 250 de oameni, și tone de echipament! Iar efortul…

- Oamenii de stiinta s-au folosit de razele X pentru a face cunoscute secretele din spatele picturilor si sculpturilor lui Pablo Picasso. Tehnologia le-a permis sa descopere lucrari pana acum necunoscute lor, care sa-i ajute la conturarea unei istorii a artei mai bogate in detalii, scrie Gizmodo.