- Un barbat de 38 de ani, din comuna Zoreni, Vaslui, este cercetat sub control judiciar de 60 de zile pentru violența in familie, dupa ce și-a batut bunicul de 71 de ani cu pumnii și picioarele fiind nemulțumit de banii pe care i-a primit la urat de la batran.Barbatul de aproape 40 de ani s-a dus beat…

- Un barbat de 71 de ani din județul Vaslui a fost batut crunt de nepotul sau, in noaptea dintre ani. Agresiunea a avut loc la locuința victimei, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan. Nepotul victimei era nemulțumit de condițiile in ca

- Un caz șocant a ingrozit oamenii din Vaslui. Un bunic a fost batut crunt, cu pumnii și picioarele, de propriul sau nepot. Tanarul a fost nemulțumit de modul in care a fost primit in locuința barbatului. Acesta și-a lasat bunicul intr-o situație critica.

- O politista din judetul Timis care a incercat sa aplaneze un conflict in localitatea Beregsau Mare a fost atacata si batuta de o femeie. Agresoarea a fost arestata preventiv, 30 de zile, fiind acuzata de ultraj. Politista a reusit sa isi cheme colegii in ajutor, iar acestia au imobilizat-o pe agresoare.…

- O polițista a ajuns pe mana medicilor, dupa ce, aflata in timpul muncii, a fost victima unei agresiuni fizice. Scenele de violența greu de imaginat s-au derulat, recent, intr-o localitate din județul Timiș. Intre timp, agresoarea – acuzata de ultraj – a fost arestata. O politista din judetul Timis care…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din comuna Padureni, a fost retinut de politisti si apoi plasat sub control judiciar dupa ce l-a lovit cu pumnii si picioarele pe un partener de joaca de-al copilului sau, in urma unui incident aparut intre copii pe un teren de sport. ‘In urma cercetarilor efectuate,…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Negresti au retinut un barbat, in varsta 29 de ani, din orasul Negresti, judetul Vaslui, cercetat pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente. Potrivit IPJ Vaslui, politistii din cadrul Politiei Orasului Negresti au probat activitatea infractionala…