Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a elogiat intr-o scrisoare adresata ultimului lider sovietic Mihail Gorbaciov ''deciziile curajoase si umane'' ale acestuia care au contribuit la reunificarea germana, dar a deplans in acelasi timp starea actuala a relatiilor germano-ruse si europeano-ruse, care in opinia presedintelui Germaniei ar fi distante.



In aceste zile in care Germania marcheaza caderea Zidului Berlinului in urma cu 30 de ani, ''nu am uitat si nu vom uita niciodata ca miracolul reunificarii pasnice a tarii mele si sfarsitul divizarii Europei…