- O femeie din judetul Vaslui a decedat iar sotul acesteia si cei doi copii au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un cap de podet, pe DN 15, in localitatea Costisa, a informat astazi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Neamt. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit…

- O femeie din SUA s-a plins pe o platforma online ca restaurantul unde a mincat alaturi de copii a taxat-o cu 50 de dolari in plus pe motiv ca cei mici ar fi fost neastimparati, Lyndsey Landmann a mers la un restaurant din statul Georgia impreuna cu sotul ei si alte patru familii. La masa au fost in…

- Valoarea coșului minim de consum pentru un „trai decent” pentru o familie de doi adulți și doi copii este de 9.978 lei pe luna, conform calculelor realizate de fundația Friedrich Ebert Romania și Syndex Romania.Calculele mai arata ca in ceea ce privește o familie de doi adulți și un copil, pentru…

- Curtea Domneasca a gazduit astazi ceremonial militar public, prlejuit de sarbatorirea Zilei Armatei Romane. Au luat parte autoritațile publice, militari din Garnizoana Targoviște, asociații afiliate Ministerului Apararii Naționale, Fanfara Militare, dar și un numeros public. Sute de elevi au vizitat…

- In data de 22.10.2023, orele 00:52, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata de catre numita o tanara de 25 ani, din mun. Suceava, cu privire la faptul ca sotul acesteia, de 25 ani, din aceeasi localitate, a agresat o in timp ce se aflau la imobilul situat in mun. Suceava.S a stabilit ca in seara…

- Raluca și-a pierdut soțul, dupa ce a ar fi fost ucis de un vecin. Cei doi au avut conflicte și inainte de acest moment, iar la un moment dat, vecinul ar fi intrat cu bicicleta in soțul femeii, atunci cand l-a pus la pamant.

- O coliziune grava a avut loc astazi in satul Harja din comuna Oituz, implicand trei vehicule: un microbuz in care se afla o familie cu 7 copii, un tir și o autoutilitara. Din fericire, nu exista persoane incarcerate, insa noua persoane au suferit rani și au fost transportate la spital. La fața locului…

- Monica Tatoiu a facut declarații șocante despre tatail copilului care a ucis in accidentul de la 2 Mai 2 tineri, conducand drogat. „Il știu de cand era mic, avea 3-4 ani. Tatal lui amenința ca ne omoara, ca ne face, ca ne drege cu el de mana. Avea exact aceeași coafura, aceeași atitudine pe care o are…