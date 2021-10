L-au spânzurat pe Superman! Ce urmează? Trimiterea lui Cițu la plimbare este o acțiune de oxiterapie. Romania e in balon. Iar balonul se depresurizeaza. Criza locurilor de la ATI, peste criza politica, nu-i fac și lui – balonului – loc la porția de oxigen. Totuși, vulcanizatorii se pregatesc sa puna petecul de cucuta. Cițu se oxigeneaza. Președintele o ușchește balonat din țara. „Adio, dar raman cu tine,” e concluzia serii de dupa moțiune. Scor de golf: 281-0. In zadar. Ramane tot cum vor ei. Romaniei profunde i se pregatește cea mai crunta iarna, de la cea din 1953 incoace. Ger in termometre. Ingheț politic. Criza. Falimente personale.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

