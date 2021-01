L-au arestat pe omul cu pupitru Un barbat din Florida, fotografiat și filmat in timp ce cara un pupitru prin cladirea Congresului SUA, in timpul violențelor de miercuri a fost arestat in Florida, relateaza NBC. Ministrul VOICULESCU a spus cum vom caștiga RAZBOIUL Adam Johnson, in varsta de 36 de ani, se afla in arest in comitatul Pinellas, in baza unui mandat de arestare emis pe numele lui. Johnson are cinci copii și locuiește intr-o zona neorganizata administrativ din apropiere de Tampa, relateaza jurnaliștii cotidianului local Bradenton Herald, care au vorbit cu cunoscuții acestuia și i-au confirmat identitatea. … Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hunor Kelemen așteapta demisia deputatului UDMR de Maramureș Norbert Apjok pentru ca ar fi obținut mandatul fara sa indeplineasca condițiile stabilite de partid, anunța Hirado.hu. Declarația a fost facuta chiar de președintele uniunii care a transmis la Maszol.ro ca ulterior alegerilor uniunea a descoperit…

- Soția lui Ilie Nastase, Ioana, a sunat vineri seara la 112 pentru a reclama ca ar fi fost agresata de acesta, au precizat surse judiciare pentru G4Media.ro. Apelul a fost dat din locuința acestora dintr-un complex de lux din zona de nord a Capitalei, conform surselor. Ministrul VOICULESCU a spus cum…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Sarat au reținut miercuri un barbat in varsta de 46 de ani, din Ramnicu Sarat, pentru nerespectarea ordinului de protecție emis de instanța, prin care ii era interzis sa se apropie de locuința soției sale. Polițiștii au fost sesizați de catre o femeie…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a revenit la Washington joi, scurtandu-si vacanta in Florida, in contextul disensiunilor cu liderii Congresului si al tensiunilor cu Iranul, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Donald Trump urma sa celebreze Revelionul in resedinta sa…

- Un roman de 48 de ani a fost arestat la Torino, in Italia, dupa ce si-a dat afara din casa sotia si cei sase copii. Romanul implicat in acest caz are 48 de ani. Politistii au gasit femeia si pe cei sase copii ai ei afara in frig Romanul arestat in Italia are 48 de ani. Romanul era singurul membru al…

- Ministrul indonezian pe Probleme Sociale a fost arestat duminica sub suspiciunea de deturnare de fonduri in valoare de peste un milion de dolari, in cadrul unui program destinat sa furnizeze produse alimentare...

- O purtatoare de cuvant a DEA la Los Angeles, Nicole Nishida, a declarat pentru Reuters ca nu detine alte informatii despre mandatul de arestare sau circumstantele arestarii, despre care Reuters scrie ca a fost informata prima de surse diplomatice din Mexic si Statele Unite. Ministrul mexican de Externe Marcelo…

- Generalul Salvador Cienfuegos Zepeda, fostul ministrul al Apararii al lui Enrique Pena Nieto, a fost arestat la Los Angeles, in California, dupa ce Agentia americana de lupta impotriva drogurilor (DEA) a emis un mandat de arestare pe numele acestuia, relateaza Reuters potrivit news.ro.O purtatoare…