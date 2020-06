Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit anchetatorilor, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2.15, politistii Sectiei 3 au fost solicitati sa intervina la un bloc de pe bulevardul 1 Decembrie din municipiul Constanta, dupa ce un barbat a sunat la 112 si a anuntat ca se aud strigate de ajutor din apartamentul vecinului. Politistii…

- Atacat și batut de chiriașul sau, cetațean roman, din motive inutile. Așa a povestit un batran de 71 de ani din Apice celor de la 118 operatori care l-au salvat și l-au transportat la spital. Evenimentele s-au petrecut acum cateva zile, in cartierul San Martino. Barbatul a fost gasit prabușit pe pamant,…

- Traficul este restrictionat pe un tronson important din Constanta, in intervalul 10:00 13:00Pentru executarea lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 200 mm, de pe strada Mircea cel Batran, din municipiul Constanta, echipele RAJA S.A. sunt nevoite sa restrictioneze…

- 1928 1930 sunt ani foarte importanti in istoria actualului Colegiu National "Mircea cel Batran", intrucat la acea data functiona in doua sedii: primul, cel vechi de pe strada Traian, iar cel de al doilea, sediul nou intre timp finalizat de pe strada Mircea cel Batran.In acesti ani scolari, in ambele…

- Oana Roman are din nou probleme. De data asta, vedeta a mers la poșta pentru a ridica pensia mamei sale, insa atunci cand a ajuns acolo, a avut parte de o surpriza neplacuta. Fiica Mioarei Roman a povestit totul pe contul de socializare. Oana Roman a povestit cum a mers la poșta pentru a ridica pensia…

- Unirea Principatelor Romane va fi marcata la Constanța printr-o serie de acțiuni cu caracter militar și cultural care se vor desfașura in Piața Ovidiu, vineri, 24 ianuarie, incepand cu ora 11:00. Pentru buna desfașurare a evenimentului, incepand de joi 23 ianuarie, ora 14:00 pana luni, 27 ianuarie,…

- Un bucureștean din cartierul Pajura (Sectorul 1) a fost impușcat mortal de polițiști. Barbatul, cunoscut ca avand probleme psihice, iși amenința miercuri dimineața vecinii cu mai multe obiecte ascuțite (un cuțit și un piron) și poliția a fost chemata prin apel la 112.ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta…

- Criza sanitara provocata de pandemia Covid-19 si masurile luate pretutindeni de autoritati pentru a limita transmiterea noului coronavirus afecteaza tot mai multi oameni. Varstnicii, care oricum aveau probleme si inainte, traiesc acum un adevarat cosmar.