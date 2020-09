L-a împușcat în cap pentru că i-a atras atenția să respecte distanța regulamentară Un tanar de 19 ani s-a razbunat pe un barbat care l-a atenționat sa respecte masura de distanțare fizica, in contextul pandemic. El a tras mai multe focuri de arma catre barbat, deranjat de reproș. In 5 septembrie, un barbat a sesizat Poliția din Constanța, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla intr-un magazin, a avut un conflict verbal cu o persoana, pe baza reproșurilor legate de distanțarea fizica. Dupa ce au cumparat ce doreau, barbatul și femeia care-l insoțea au plecat din magazin, insa, pe drum, s-au intalnit cu tanarul de 19 ani, avand iar un schimb de replici. Vazandu-i pe cei doi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

