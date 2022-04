Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este o zi importanta pentru Oana Roman, asta deoarece mama ei iși sarbatorește ziua de naștere. Vedeta i-a facut o urare emoționanta pe pagina sa de Instagram, acolo unde a publicat și o fotografie cu ea.

- Iulia Albu a reacționat printr-un mesaj dur la adresa lui Alex Velea, in urma unei jigniri pe care acesta i-a adresat-o in urma cu mai mult timp. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj despre integritate pentru fiica sa, Mikaela, in care a inserat și raspunsul ei pentru Alex Velea.

- La mai puțin de doua luni de la nașterea fiului ei, Kylie Jenner a dezvaluit ca numele micuțului nu mai este Wolf. Vedeta a publicat un videoclip cu ipostaze nemaivazute de familie, apoi a anunțat ca i-a schimbat numele baiețelului ei și al lui Travis Scott.

- Alex Bodi are toate motivele din lume ca astazi sa se simta cu adevarat un barbat implinit. Mama afaceristului iși sarbatorește ziua de naștere, iar acesta i-a facut o urare speciala pe contul sau de socializare.

- Astazi, Horia Moculescu a implinit varsta de 85 de ani, astfel ca toți cei care-l indragesc și apropiații i-au transmis numeroase mesaje. Ei bine, dar asta nu este tot! Inclusiv fosta lui soție cu care a fost intr-un continuu conflict i-a facut o surpriza. Iata declarațiile exclsuive ale Marianei Moculescu,…

- Fiind prieteni buni de ani de zile, Oana Roman nu putea sa lase sa treaca ziua de naștere a lui Liviu Varciu fara o urare emoționanta pe masura. Vedeta i-a transmis prezentatorului TV toate cele bune prin intermediul rețelelor de socializare.

- Dupa ce iubitul ei a divorțat de soție, Carmen de la Salciua dovedește ca povestea ei de dragoste cu Marian Corcheș continua și evolueaza de la o zi la alta. Artista este deja parte din familie și nu a uitat sa-i transmita un mesaj emoționant mamei iubitului ei de 8 martie.

- Anda Adam traiește o frumoasa poveste de iubire cu Yosif Eudor Mohaci dupa divorțul de fostul ei soț. Cantareața și partenerul sau au motive in plus de Ziua Indragostiților, caci astazi e și ziua de naștere a iubitului.