Kylie Jenner ajunge la 1 miliard de dolari la doar 21 de ani

- Johnny Depp, declarații surprinzatoare despre viața lui. Actorul a marturisit intr-un interviu acordat revistei Rolling Stone cum a ajuns sa arate atat de rau. Fotografiile care au circulat in social media in ultima vreme infațiseaza un Johnny Depp greu de recunoscut. Imaginile in care actorul apare…

- Evenimentul zilei a prezentat ieri povestea impresionanta a scriitorului roman - Lucian Ciuchița pe numele lui - care se lupta cu doi scenariști de la Hollywood pentru onoare și o suma colosala: 10.000.000 de dolari. Ciuchița susține ca americanii i-au plagiat creația, realizand fi lmul Escape Plan,…

- Creatoarea de moda Kate Spade, una dintre preferatele vedetelor de la Hollywood si a familiei regale britanice, s-a sinucis prin spanzurare. Trupul neinsufletit a fost descoperit de menajera in apartamentul din New York, unde vedeta locuia impreuna cu sotul sau si fiica lor in varsta de 13 ani. Vestea…

- Kylie Jenner nu se oprexte din a ne surprinde. DuminicE, vedeta a publicat o fotografie cu fetita ei "i a lui Travis Scott, in timp ce o :inea in bra:e. PanE aici nimic ie"it din comun, dar dacE ne uitEm mai bine "i avem pu:inE experien:E in ceea ce prive"te moda, obervEm cu u"urin:E hamul cu care…

- Kylie Jenner, menzina clanului Kardashian, a aparut la un meci NBA din Huston intr-o ținuta care i-a scos in evidența formele de invidiat. Deși nu a trecut mult timp de cand a nascut, bruneta a revenit la silueta perfecta pe care o avea inaintea sarcinii.

- Candva unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood, Johnny Depp este acum un star din ce in ce mai dificil. Mai ales dupa divorțul de Amber Heard, se pare ca actorul are ieșiri necontrolate și consuma alcool frecvent. Și nu de azi de ieri se plang oamenii cu care lucreaza de comportamenul nepotrivit…

- Kylie Jenner primeste 1 milion de dolari pentru un post pe Instagram? #ad My new sunnies collection is available NOW at quayaustralia.com. Follow @quayaustralia for full details. #QUAYXKYLIE A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Oct 4, 2017 at 8:53am PDT D’Marie Analytics, cea mai cunoscuta companie…