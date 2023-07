Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul privind primul deces provocat in Japonia de virusul Oz a aparut la sfarșitul lunii iunie, cand de fapt a fost confirmat diagnosticul in cazul unei morți inregistrate in toamna anului trecut.Este vorba despre o femeia, in varsta de 70 de ani, care a ajuns la medic acuzand febra mare, o stare…

- Bucurie mare in lumea muzicii romanești! Georgiana Lobonț este insarcinata din nou, dupa mult timp de așteptare! Celebra artista a facut marele artist in urma cu puțin timp, dand de veste tuturor ca se pregatește sa aduca pe lume al treilea copil. Vedeta nu iși mai incape in piele de fericire și a ținut…

- Convocare de urgenta inainte de Elvetia – Romania. Valentin Ticu, fundasul celor de la Petrolul Ploiesti, a fost convocat de urgenta la echipa nationala pentru meciul cu Elvetia de luni seara. Mario Camora s-a accidentat in meciul cu Kosovo, iar Edi Iordanescu a decis sa aduca intariri pe postul de…

- Kylian Mbappe a anuntat conducerea lui PSG ca nu isi va reinnoi contractul! Anuntul a fost facut de prestigioasa publicatie franceza L’Equipe. Tot L’Equipe a precizat ca, extrem de surprinsa de decizia lui Mbappe, conducerea lui PSG planuieste sa il vanda in aceasta vara pe superstarul francez, pentru…

- Fashiondrop, multibrandul care a adus pentru prima data in Romania Psycho Bunny, Barrow, Haikure, Madhouse si Evisu, a deschis o locatie in ansamblul mixed-use Palas Iasi, dupa inaugurarea magazinului din proiectul Iulius Town Timisoara. Magazinul este un concept de retail inovator pe piata din Romania,…

- Elias Charalambous a primit „mana libera” la FCSB. Cel putin asta sustine Gigi Becali, dupa ce ros-albastrii au invins-o pe Universitatea Craiova si pastreaza sanse de a castiga titlul in Liga 1. Cipriotul cu licenta PRO, adus in locul lui Leo Strizu, a fost laudat de patron. Gigi Becali asigura ca…