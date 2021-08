Stiri pe aceeasi tema

- LIVE BLOG de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Echipa de jurnaliști GSP din Japonia, formata din Marian Ursescu, Justin Gafiuc și Raed Krishan (foto), transmite știri de ultima ora. UPDATE ora 05:57 » Catalin Chirila și Victor Mihalachi, pe locul 5 in finala canoe dublu 1000m Catalin Chirila și Victor…

- Sportivul roman Alin Alexuc-Ciurariu a fost invins de iranianul Amin Mirzazadeh, luni, in recalificarile categoriei 130 kg la lupte greco-romane, in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Alexuc, care va ocupa locul 7 in clasamentul final al categoriei, pierduse in optimile de finala in…

- JO 2020: Romania a ratat calificarea in sferturile de finala la fotbal Foto: Comitetul Internațional Olimpic. Selectionata României a ratat calificarea în sferturile de finala ale turneului masculin de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo,…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, liderul mondial si marele favorit la Jocurile Olimpice de la Tokyo, s-a calificat cu usurinta in sferturile de finala ale probei masculine de simplu, dupa ce a trecut miercuri in doua seturi, 6-3, 6-1, de spaniolul Alejandro Davidovich Fokina, 6-3, 6-1, informeaza AFP.…

- Pugilista romana Maria Claudia Nechita a fost invinsa la puncte de japoneza Sena Irie, cu 3-2, in sferturile de finala ale cat. 54-57 kg, miercuri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Claudia Nechita a facut o prima runda foarte buna, dar numai trei dintre cei cinci arbitri au vazut-o castigatoare (2-3),…

- Sportiva Maria Claudia Nechita a ratat, miercuri, calificarea in semifinalele turneului de box din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, la categoria -57 kilograme.Claudia Nechita a fost invinsa in sferturile de finala pe japoneza Sena Irie, decizie 3-2. Pentru Irie urmeaza o confruntare…

- Sportiva romana Kriszta Tunde Incze (cat. 62 kg) va participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) dupa ce Coreea de Nord a anuntat ca nu va trimite sportivi la competitia polisportiva din Japonia. ''Kriszta Incze va reprezenta Romania in Japonia! Republica Populara Democrata…

