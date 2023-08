Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu are nicio intentie de a fi prezent la funeraliile lui Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters. Presedintia rusa nu are informatii despre organizarea funeraliilor,…

- Autoritatile din Sankt Petersburg au intarit, marti, masurile de securitate la cimitirul Serafimovskoe, unde ar putea fi inmormantat seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, mort in catastrofa aeriana din 23 august. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat ca Vladimir Putin…

- Comitetul de ancheta al Rusiei a declarat ca rezultatele testelor genetice au confirmat identitatea celor 10 persoane care au murit miercuri in accidentul aviatic și ca printre acestea se numara și fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, potrivit The Guardian.Avionul in care se aflau…

- Un al doilea avion pe care unele canale media l-au legat de seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, se afla de asemenea in aer, miercuri seara, efectuand o cursa Moscova - Sankt Petersburg in momentul prabusirii aeronavei in care s-ar fi aflat liderul mercenarilor rusi, dar directorul general al…

- Toate cele zece cadavre ale pasagerilor din avionul prabușit miercuri seara in regiunea rusa Tver și cutia neagra cu datele de zbor au fost recuperate, au anunțat vineri anchetatorii ruși, potrivit CNN. De asemenea, se efectueaza analize ADN victimelor pentru a le confirma identitatea.„Comitetul de…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a discutat timp de doua zile cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko despre grupul de mercenari Wagner, cooperarea economica si amenintarile externe, a declarat marti purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, citat de Hotnews. Lukasenko, mediator in conflictul…

- Cei mai importanti generali din Rusia au disparut din spatiul public dupa insurecția de o zi a mercenarilor grupului Wagner care viza rasturnarea conducerii militare ruse, pe fondul dorintei lui Vladimir Putin de a-si reafirma autoritatea si al unor informatii neconfirmate despre cel putin o arestare,…

- Comitetul antiterorist rus a anuntat ca instituie alerta antiterorista in Moscova si in regiunea inconjuratoare dupa revolta grupului de mercenari Wagner, a anuntat agentia de stiri rusa Ria, preluata de Reuters. Evgheni Prigojin, liderul grupului paramilitar Wagner, a afirmat sambata ca a intrat in…