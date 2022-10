Stiri pe aceeasi tema

- O instanta din Rusia a dispus, joi, arestarea jurnalistei de televiziune Marina Ovsiannikova, afirma agentia Interfax, la mai mult de sase luni de cand ea a aratat o pancarta in direct in care afirma ca Kremlinul minte cu privire la razboiul din Ucraina, potrivit Reuters. Ovsiannikova a fugit deja din…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a transmis marți ca cele patru regiuni ale Ucrainei pe care Rusia le-a anexat la finele lunii septembrie intra sub protecția arsenalului nuclear rusesc, transmite Reuters. „Aceste teritorii sunt parți inalienabile ale Federației Ruse, iar securitatea…

- Cursul razboiului din Ucraina se va schimba in cazul in care Vladimir Putin decide sa foloseasca armele nucleare in conflict, decizie care va „atrage aproape sigur un raspuns fizic” din partea aliaților Ucrainei și, eventual, din partea NATO, a declarat miercuri un inalt oficial NATO, citat de Reuters…

- Kremlinul a anuntat luni ca presedintele rus Vladimir Putin se va intalni marti la Sankt Petersburg cu directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, transmit Reuters si AFP. AIEA face de cateva luni presiuni asupra Kievului si Moscovei sa accepte crearea…

- Suntem in ziua cu numarul 223 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Rusia nu mai deține controlul total asupra niciuneia dintre cele patru provincii ale Ucrainei pe care spune ca le-a anexat saptamana trecuta, dupa ce trupele ucrainene au avansat cu zeci de kilometri in provincia Herson.…

- Serbia nu va recunoaste rezultatele referendumurilor organizate in patru regiuni din Ucraina ocupate partial de fortele ruse, a declarat miercuri presedintele Aleksandar Vucic, in ciuda legaturilor stranse dintre Belgrad si Moscova, potrivit Reuters. Autoritatile sustinute de Rusia din cele patru regiuni…

- Rusia pare sa pregateasca referendumuri pentru anexarea unor teritorii ocupate din Ucraina, apreciaza dpa. Conform unor sondaje de opinie recente, prezentate duminica de Serghei Kirienko, prim-adjunct al sefului administratiei prezidentiale ruse, aderarea la Rusia este sustinuta de 91-92% din populatia…