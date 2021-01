Stiri pe aceeasi tema

- Închis imediat dupa ce a revenit în Rusia, Alexei Navalnîi a contraatacat marți prin difuzarea unei vaste anchete anticorupție care îl vizeaza pe președintele Vladimir Putin și „palatul” pe care și l-a construit pe malul Marii Negre, scrie AFPÎntr-o…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters.

- Atacurile cibernetice "nu au nimic a face cu noi, pentru ca Rusia nu este implicata in aceste atacuri", a declarat luni presei un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. "Toate acuzatiile cu privire la o implicare a Rusiei sunt absolut nefondate si se inscriu in continuarea unei rusofobii…

- BUCUREȘTI, 23 nov – Sputnik. Dupa retragerea SUA din Acordul Cer Deschis, Rusia mizeaza pe bunavoința altor semnatari in respectarea acestor condiții, a declarat luni șeful delegației ruse la negocierile de la Viena in problema securitații militare și a controlului asupra inarmarilor, Constantin…