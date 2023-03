Stiri pe aceeasi tema

- Desfasurarea 'operatiunii militare speciale' este singura modalitate prin care Rusia poate sa-si atinga scopurile in situatia cu Ucraina, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentia de presa oficiala RIA Novosti, anunța Agerpres.'Scopurile Rusiei pot fi…

- Rusia a luat Belarusul „ostatic nuclear”, a apreciat ieri Ucraina dupa anuntarea de catre presedintele rus Vladimir Putin a desfasurarii de arme nucleare „tactice” pe teritoriul aliatului sau, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Kremlinul a luat Belarusul ostatic nuclear”, a postat pe Twitter secretarul…

- Un inalt oficial belarus a susținut marti, 28 februarie, ca anuntul activistilor antiguvernamentali, potrivit caruia aceștia au aruncat in aer un avion militar rusesc de supraveghere intr-un atac cu drone efectuat in weekend pe un aerodrom din apropiere de capitala Belarusului, Minsk, este „fals”, relateaza…

- Fara a exagera potentialul comparatiilor intre Kremlinul de atunci si cel de astazi, ar trebui sa fim destul de pesimisti si in ceea ce priveste o grabnica abandonare a caii violente in Ucraina: in definitiv, nici situatia de pe front, nici presiunile internationale, nici cele interne nu par suficient…

- UPDATE Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, i-a cerut miercuri presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, sa furnizeze rapid Ucrainei armament suplimentar pentru facilitarea eforturilor de respingere a invaziei militare ruse, dar Rusia a criticat abordarea liderului de la Paris. Oleksii Reznikov…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a aprobat propunerea guvernului sau de a semna un acord cu Belarus privind infiintarea si functionarea unor centre comune de instruire militara, potrivit unui ordin emis marti de dictatorul rus, transmite EFE și Agerpres. Putin a dat instructiuni Ministerului rus…

- Kremlinul a declarat vineri ca tancurile furnizate de tarile occidentale Ucrainei nu vor schimba cursul conflictului si ca Occidentul o sa regrete ca "a intretinut iluzia" ca Ucraina ar putea castiga pe campul de lupta, relateaza agentiile Reuters si France Presse, informeaza AGERPRES. Fii…

- Cele doua țari organizeaza exerciții militare pentru forțele aeriene intre 16 ianuarie și 1 februarie folosind toate aerodromurile militare din Belarus și au inceput luni exerciții armate comune care implica o „subdiviziune de brigada mecanizata”, a declarat ministerul apararii din Belarus, citat de…