- Rusia nu mai participa la acordul de export al cerealelor prin Marea Neagra, a anuntat luni Kremlinul, conform agentiei Reuters. Intelegerea mediata in urma cu un an de ONU si Turcia permitea Ucrainei sa exporte cereale pe cale maritima, prin porturile din sud, dupa o perioada de la inceputul razboiului…

- Rusia este pesimista in ceea ce privește perspectivele de reinnoire a acordului privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu s-a inregistrat niciun progres in implementarea acordurilor de insoțire care se refera la exporturile rusești, a declarat luni Kremlinul, citat de Reuters.Financial Times…

- Uniunea Europeana ia in considerare propunerea ca Banca Agricola Rusa sa infiinteze o filiala pentru a se reconecta la reteaua financiara globala, ca o favoare pentru Moscova, in speranta ca in acest fel Kremlinul va accepta prelungirea acordului pentru transportul cerealelor pe Marea Neagra, scrie…

- Liderul rus Vladimir Putin a discutat sambata, 24 iunie, cu aliatul sau din Belarus, președintele Alexandr Lukașenko, in prima sa convorbire telefonica internaționala dupa ce a inceput revolta mercenarilor Wagner in interiorul Rusiei, relateaza AFP, preluata de The Moscow Times."Președintele Rusiei…

- Kremlinul a declarat duminica faptul ca obiectivul declarat de Moscova la inceputul campaniei sale militare in tara vecina, acela al „demilitarizarii” Ucrainei, a fost „in mare parte indeplinit”, potrivit EFE, noteaza Agepres. „Ucraina foloseste din ce in ce mai putin arme proprii si din ce in ce mai…

- Aruncarea in aer a unei conducte de amoniac, in Ucraina, considerata esentiala in exportul ruse ingrasaminte, risca sa aiba un ”impact negativ” asupra Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor ucrainene, considerat crucial in aprovizionarea alimentara a lumii, ameninta Kremlinul, relateaza…

- ”Asta nu poate sa aiba decat un impact negativ”, a amenintat un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. Russian media publish footage of the consequences of damage to the ammonia pipeline “Tolyatti – Odesa” in the Kupiansk district of the Kharkiv region. — NEXTA (@nexta_tv) O repunere…

- Kremlinul si-a declarat joi disponibilitatea de a asculta cu "mare atentie" orice propunere de reglementare in Ucraina, anuntand vizita la Moscova a unei delegatii de tari africane pentru a discuta despre o initiativa de pace, transmite EFE."Rusia este dispusa sa asculte cu mare atentie orice propunere…