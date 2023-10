Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au publicat vineri o evaluare a serviciilor de informatii americane trimisa in peste 100 de tari, care a constatat ca Moscova foloseste spioni, retelele sociale si mass-media de stat ruse pentru a eroda increderea publicului in integritatea alegerilor democratice din intreaga lume, transmite…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a anuntat vineri ca Moscova asteapta o vizita a emisarului Vaticanului pentru pace in Ucraina si este gata sa se intalneasca cu el, informeaza Reuters. Lavrov a spus in comentarii televizate: „Acum eforturile Vaticanului, al carui trimis va veni din nou, continua.…

- Summitul G20 de la New Delhi s-a incheiat duminica si India a predat presedintia blocului catre Brazilia, in timp ce atat SUA, cat si Rusia au laudat consensul la care s-a ajuns pentru a fi adoptata Declaratia finala, care nu condamna Moscova pentru razboiul din Ucraina, dar cere in schimb membrilor…

- Rusia va bloca declaratia finala a summit-ului G20 din aceasta luna daca aceasta nu va reflecta pozitia Moscovei cu privire la Ucraina si alte crize, astfel incat participantii ar putea sa emita un comunicat partial sau fara caracter obligatoriu, a declarat vineri ministrul de externe Serghei Lavrov,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin va avea luni, 4 septembrie, o intrevedere cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in statiunea rusa Soci de la Marea Neagra, a anuntat vineri, 1 septembrie, Kremlinul, transmite Agerpres. Astfel, potrivit unor surse turce citate de aceasta agentie de presa, cei…

- O inregistrare video recent aparuta cu seful mercenarilor rusi Wagner, Evgheni Prigojin, pretinde ca il arata pe acesta in Africa, cu doar cateva zile inainte de moartea sa, vorbind despre speculatii care s-ar face in legatura cu posibile amenintari la adresa securitatii sale, relateaza Reuters. “Pentru…

- Consilierul pe probleme economice al președintelui rus Vladimir Putin a criticat luni Banca Centrala de la Moscova și politica sa monetara dupa ce rubla și-a continuat deprecierea fața de dolar, trecand de pragul psihologic de 100 de ruble pentru un dolar, relateaza Reuters și Hotnews . Rubla, care…

- Kremlinul a declarat marti ca este imposibil deocamdata ca Rusia sa revina in acordul privind exportul de cereale prin Marea Neagra, intrucat partea acordului legata de interesele rusesti „nu este pusa in aplicare”, respingand astfel apelul secretarului general al ONU, Antonio Guterres, ca Moscova sa…