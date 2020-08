Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu poate fi readmisa in Grupul statelor puternic industrializate (G7/G8) atat timp cat nu se rezolva problema regiunii Crimeea, anexata de Moscova in anul 2014, si conflictul separatist din estul Ucrainei, afirma ministrul german de Externe, Heiko Maas, scrie mediafax.ro.Seful diplomatiei…

- Lanțul global de restaurante fast-food KFC a anunțat duminica ca va incepe crearea in laborator a unor meniuri produse cu ajutorul imprimantelor 3D, potrivit The Verge , care citeaza comunicatul companiei . Producția de aripioare va fi realizata in parteneriat cu o companie specializata din Rusia,…

- Patinatoarea a reprezentat in ultimii ani Australia la competițiile internaționale. Principala cauza a decesului ar fi sinuciderea, deoarece sportiva a mai avut tentativa in trecut. Citește și: Cea mai cunoscuta actrita de la Bollywood, internata in spital dupa ce s-a infectat cu coronavirus…

- ​Patinatoarea rusa Ekaterina Alexandrovskaya, care a reprezentat în ultimii ani Australia la competitiile internationale, a încetat din viata, la Moscova, la vârsta de 20 de ani. Potrivit agentiei TASS, cauza preliminara a decesului este sinuciderea.O sursa din cadrul politiei…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, sambata, ca romanii care vor sosi din 17 state europene nu vor mai intra in carantina sau autoizolare, daca sunt asimptomatici. In plus, se vor relua și zborurile catre alte trei state europene, respectiv Austria, Elveția și Germania. Lista țarilor…

- Rusia anunța un program de relansare economica de peste 72 mld. dolari, dupa contracția PIB-ului cu 12% in aprilie, din cauza pandemiei Premierul Mihail Misustin a anuntat, marti, ca in urmatorii doi ani va fi implementat un program de stimulare de 5.000 de miliarde de ruble (72,75 miliarde de dolari),…

- Rusia a atins joi pragul de 4.000 de decese provocate de noul coronavirus, potrivit ultimelor cifre oficiale care arata si un recul al noilor contaminari, in pofida marturiilor care atrag atentia asupra saturatiei spitalelor din Sankt-Petersburg, relateaza AFP.Numarul de decese raportate de…

- Rusia a denuntat joi ''lovitura'' data securitatii europene, dupa ce Statele Unite au anuntat ca se retrag din tratatul Cer Deschis (Open Skies), acuzand Moscova de nerespectarea acestuia, relateaza AFP. "Retragerea Statelor Unite din acest tratat inseamna nu numai o lovitura data fundamentului…