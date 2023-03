Stiri pe aceeasi tema

- Berlinul denunta duminica o „noua tentativa de intimidare nucleara” a Rusiei, dupa anuntul președintelui Vladimir Putin ca Rusia va transfera arme nucleare „tactice” in Belarus, relateaza AFP.

- Vicepresedinta Bulgariei, Ilijana Iotova, a indemnat duminica la negocieri intre Rusia si Ucraina, dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin ca Rusia va desfasura in Belarus arme nucleare tactice, ca reactie in urma deciziei Marii Britanii de a oferi Ucrainei munitii cu uraniu saracit, transmite…

- Ucraina a cerut duminica convocarea urgenta a unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU si a cerut statelor occidentale si Chinei sa determine Rusia sa inceteze "santajul nuclear", in timp ce NATO a criticat "retorica" nucleara "periculoasa si iresponsabila" a Moscovei, dupa anuntul presedintelui…

- Potrivit președintelui rus, aceasta decizie este motivata de intenția Regatului Unit de a trimite muniții cu uraniu imbunatațit in Ucraina. Pentru experți in dosarul ucrainean, anunțul de mai sus al lui Putin reprezinta o etapa in plus in extinderea amenințarii nucleare, evocata tot mai insistent in…

- Vicepresedinta Bulgariei, Iliana Iotova, a indemnat duminica la negocieri intre Rusia si Ucraina, dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin ca Rusia va desfasura in Belarus arme nucleare tactice, ca reactie la decizia Marii Britanii de a oferi Ucrainei munitii cu uraniu

- Cand Vladimir Putin rostește termenul „nuclear”, lumea devine atenta, iar asta pare sa se numere printre motivele care il determina pe liderul de la Kremlin sa lanseze amenințarea, relateaza CNN.

- Rusia a convenit cu Belarus ca va stationa arme nucleare tactice pe teritoriul acestei tari, a declarat presedintele Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a precizat ca are stationate deja in Belarus zece avioane capabile sa poarte arme nucleare tactice. Vladimir Putin a declarat ca președintele Belarus,…

- O astfel de masura nu ar incalca acordurile de neproliferare nucleara, a spus Putin, notand ca Statele Unite au desfasurat arme nucleare pe teritoriul unor aliati europeni.Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a ridicat de mult timp problema stationarii de arme nucleare tactice in Belarus, a adaugat…