Stiri pe aceeasi tema

- „Razboiul hibrid” dintre Moscova si puterile occidentale legat de conflictul din Ucraina „va dura multa vreme”, a declarat miercuri, 29 martie, Kremlinul, la peste un an de la trimiterea de trupe impotriva Ucrainei, transmit agențiile Reuters si AFP. „Daca vorbim de razboi in sens mai larg, de confruntare…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski l-a invitat pe presedintele Chinei, Xi Jinping sa viziteze Ucraina, a relatat miercuri, 29 martie, agentia Associated Press, preluata de Reuters . „Suntem gata sa-l primim aici”, a declarat Volodimir Zelenski intr-un interviu acordat AP. Xi nu a discutat cu…

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- Președintele Xi Jinping va efectua o vizita in Rusia in perioada 20-22 martie, a anunțat vineri Kremlinul, transmite agenția rusa de presa TASS.Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez Xi Jinping vor discuta despre parteneriatul strategic dintre Rusia și China, potrivit presei rusești.„Un…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Rusia intentioneaza sa vanda peste 80- din exporturile sale de petrol din 2023 catre ceea ce numeste tari "prietenoase", a declarat luni viceprim-ministrul Alexander Novak, referindu-se la tarile care nu au sanctionat Moscova pentru invazia sa din Ucraina, transmite Reuters. El a adaugat ca aceste tari…

- El a adaugat ca aceste tari vor primi si 75% din produsele petroliere rafinate ale Rusiei si ca Moscova a continuat sa caute noi piete. Rusia a intensificat in special vanzarile reduse catre China si India, de cand a fost lovita de sanctiunile occidentale si de un plafon de pret al G7 menit sa-i limiteze…

- Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.In declaratiile introductive. transmise in direct de televiziunea rusa de stat, Vladimir Putin a subliniat ca relatiile dintre Rusia si China sunt tot mai importante ca factor de stabilizare si a spus ca Moscova vizeaza…