Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile dintre delegatiile rusa si ucraineana de marti de la Istanbul nu au dus la "nimic foarte promitator" si la "niciun progres", a declarat miercuri Kremlinul, informeaza AFP si Reuters."Deocamdata, nu putem constata ceva care sa fie foarte promitator sau vreun progres. Este inca mult de lucru",…

- Rusia isi va reduce radical activitatea militara in directia Kiev si Cernihov in Ucraina, dupa convorbiri ruso-ucrainene ‘substantiale’ la Istanbul, au declarat marti negociatorii rusi, in timp ce omologii lor ucraineni au afirmat ca au cerut un ‘acord international’ pentru a garanta securitatea tarii,…

- Miliardarul Roman Abramovici nu este un membru oficial al echipei ruse care negociaza cu Ucraina, dar este prezent la discuțiile din Turcia pentru a „permite anumite contacte” intre cele doua parți, a declarat marți Kremlinul, potrivit Reuters.

- Miliardarul rus Roman Abramovici a sosit la Istanbul, unde Rusia și Ucraina vor purta discuții marți, 29 martie. Despre acest lucru a declarat TASS. Intalnirea delegațiilor ruse și ucrainene va avea loc la Palatul Dolmabakhche. Potrivit purtatorului de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, inca nu putem…

- Negocierile dintre Ucraina și Rusia la Istanbul pot incepe abia marți, 29 martie. Inceputul negocierilor s-a schimbat din cauza problemelor logistice. Despre acest lucru a anunțat membrul delegației ucrainene, David Arahamia. {{606070}}El a menționat ca negocierile ruso-ucrainene ar putea incepe marți,…

- Kremlinul a declarat luni ca discutiile de pace dintre Moscova si Kiev nu au produs deocamdata niciun progres major, si a cerut statelor care pot exercita o influenta asupra Ucrainei sa recurga la ea pentru a determina Kievul sa adopte o pozitie mai constructiva la negocieri, transmite Reuters, potrivit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins duminica o oferta rusa de negocieri in Belarus, afirmand ca si autoritatile din Minsk sunt complice la invazia rusa, dar a lasat poarta deschisa purtarii de negocieri in alta parte, relateaza Reuters si AFP. Kremlinul a afirmat duminica putin mai…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins duminica o oferta rusa de negocieri in Belarus, afirmand ca Minskul a fost complice la invazia rusa. Președintele Ucraainean s-a declarat deschis pentru negocieri in alte locații, scrie Reuters. Kremlinul a declarat duminica ca delegația sa este…