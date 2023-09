Stiri pe aceeasi tema

- In ajunul celui de-al treilea Summit al Platformei Crimeei, Oleksiy Danilov, secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, a spus ca, cel mai probabil, Ucraina va elibera Crimeea prin mijloace militare, daca Rusia nu o va parasi singura.„Crimeea face parte din teritoriul nostru și trebuie…

- Putin s-a intalnit cu generalii care conduc trupele Rusiei in Ucraina, intalnirea avand loc dupa ce Kievul a revendicat castiguri in contraofensiva. „Vladimir Putin a avut o intalnire la cartierul general al grupului de operatiuni militare speciale din Rostov pe Don”, a precizat Kremlinul intr-o declaratie,…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat miercuri un responsabil al Casei Albe, noteaza AFP.

- Kremlinul a acuzat miercuri Occidentul ca este gata sa inchida ochii in continuare la ceea ce a numit "atacuri teroriste" comise de Ucraina in interiorul Rusiei, informeaza agentia Reuters. Doua persoane au fost ucise si un minor ranit luni dupa ce Moscova a anuntat ca Ucraina a folosit drone navale…

- Kremlinul a acuzat miercuri Occidentul ca este gata sa inchida ochii in continuare la ceea ce a numit ”atacuri teroriste” comise de Ucraina in interiorul Rusiei, informeaza Agerpres. Doua persoane au fost ucise si un minor ranit luni dupa ce Moscova a anuntat ca Ucraina a folosit drone navale pentru…

- ONU și Uniunea Europeana sunt pregatite sa ajute Ucraina și in ipoteza in care Moscova nu se va razgandi in privința pactului cerealelor. Ultima nava, incarcata luni, a ajuns deja la Istanbul.

- Un politician ucrainean și doi cetațeni ucraineni suspectați de colaborare cu forțele ruse au fost puse vineri sub acuzare pentru crime de razboi de catre procurorii ucraineni, relateaza Reuters.Cele trei persoane sunt acuzate de deportarea ilegala a zeci de orfani din regiunea sudica ocupata Herson,…

- Președintele Vladimir Putin a declarat marți ca orice mobilizare suplimentara va depinde de ceea ce vrea sa obțina Rusia in razboiul din Ucraina, adaugand ca se confrunta cu o intrebare la care numai el poate raspunde.