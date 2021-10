Kovesi, lovitură puternică dată membrilor mafiei ‘Ndrangheta Parchetul European (EPPO) a coordonat pe 20 octombrie 2021 o operațiune in care autoritațile de aplicare a legii au facut percheziții, rețineri și au aplicat sechestre de peste 13 milioane de euro in Germania, Italia și Bulgaria, potrivit unui comunicat al EPPO. Cele 10 persoane reținute sunt suspectate ca au constituit un grup infracțional organizat și au obținut rambursari ilegale de TVA. Suspecți, printre care 3 membri ai organizației criminale italiene ‘Ndrangheta, ar fi folosit o așa-numita schema de fraudare a TVA de tip carusel prin revanzarea unor autoturisme de lux de mai multe ori in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ,,In cursul acestei dupa-amiezi, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au depistat un barbat in varsta de 35 de ani, suspect in cazul infractiunii de talharie calificata savarsita la data de 17 octombrie a.c., intr-o casa de schimb valutar…

- Poliția din Dubai a recuperat ceasul de 180.000 de dolari care i-a fost furat lui Cosmin Olaroiu la Milano, Italia. ”Vreau sa mulțumesc Poliției din Dubai, care mi-a recuperat ceasul care mi-a fost furat. Și-au aratat profesionalismul și au demonstrat de ce Dubaiul este cel mai sigur oraș din lume,…

- Antrenorului Cosmin Olaroiu i-a fost furat ceasul in Italia, pe strada, la Milano. Obiectul de lux a fost recuperat in Emiratele Arabe Unite, de politia din Dubai, dupa ce a fost vandut de mai multe ori, informeaza News.ro . La finalul lunii august, fostul antrenor al echipei chineze Jiangsu Suning…

- La finalul lunii august, antrenorului Cosmin Olaroiu i-a fost furat ceasul în Italia, pe strada, la Milano. Obiectul de lux a fost recuperat în Emiratele Arabe Unite, de politia din Dubai, dupa ce a fost vândut de mai multe ori.Fostul antrenor al echipei chineze Jiangsu Suning…

- Un baiat de 14 ani, elev la Școala Gimnaziala nr 1 din Bistrița, s-a sinucis marți dupa-amiaza, dupa ce ar fi raspuns unei provocari lansate pe rețeaua de socializare Tik Tok. Poliția nu confirma insa aceasta ipoteza. Inspectorul școlar general Aurelia Dan a declarat pentru Agerpres ca, elevul ar fi…

- In ultimele ore s-a inregistrat un trafic crescut in mai multe puncte de trecere a frontierei, la granita cu Bulgaria si Ungaria, anunța Poliției de Frontiera care face apel catre șoferi sa foloseasca toate punctele de frontiera pentru intrarea in țara. La granița cu Ungaria, cele mai tranzitate puncte…

- Cele doua nave au ajuns in portul romanesc venind din Bulgaria și se indreptau catre Turcia. In documentele care insoțeau transportul de deșeuri se preciza ca barjele sunt incarcate cu deșeuri feroase. Insa, in urma unui control, s-a descoperit sa printre deșeurile metalice se aflau și anvelope uzate…

- Coada de zeci de autoturisme și tiruri, la granița cu Bulgaria, la punctul de trecere de la Negru Voda, pe sensul de intrare in Romania. Conform declarațiilor unor turiști, autoritațile bulgare inca nu au oferit nicio explicație pentru blocajul de la vama, exista o singura cale de intrare in țara, iar…