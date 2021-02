Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de opoziție Vetevendosje este pe cale sa câștige alegerile legislative, arata un exit poll, un rezultat care ar putea complica și mai mult eforturile occidentale de a rezolva disputele sale teritoriale de zeci de ani, relateaza Reuters. Potrivit exit pollul realizat de Pipos / Kosova…

- Cetatenii din Kosovo voteaza, duminica, in alegerile parlamentare anticipate care, potrivit celor mai recente sondaje, este asteptat sa fie castigate de un partid nationalist de stanga, ceea ce va face dificile negocierile cu Serbia, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Este estimat ca partidul…

- Partidul Democrat impartașește ideea organizarii alegerilor parlamentare anticipate, a declarat liderul PDM, Pavel Filip. Intr-o postare video pe Facebook, el spune ca Partidul Democrat a avut cel mai mult de suferit in acest Parlament, dupa ce formațiunea a fost parasita de mai mulți deputați, care…

- Biroul Electoral Central centralizeaza procesele verbale privind scrutinul parlamentar. Potrivit datelor BEC, dupa numararea a 100% din voturi, PSD conduce, urmat de PNL și USR-PLUS. Rezultate finale – Camera Deputaților PSD: 28,9% PNL: 25,19% USR PLUS: 15,37%% AUR: 9,8% UDMR: 5,74% PMP: 4,82% Pro Romania: 4,9%…

- Rezultatele alegerilor arata ca nu exista un castigator clar al scrutinului de duminica, iar motivele participarii reduse la vot vor fi analizate "cu maxima seriozitate" alaturi de noul guvern, a declarat, luni, presedintele Klaus Iohannis. El a facut o comparatie cu alegerile parlamentare anterioare.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca nu exista un castigator al alegerilor parlamentare, ca PNL si USR au obtinut mai multe voturi decat in 2016, concluzia sa fiins ca centru-dreapta are peste 50%, iar PSD poate sa ramana in afara deciziei politice.

- Partidele de centru dreapta au obținut peste 50% dintre voturile valabil exprimate, spune președintele Klaus Iohannis: „Pot sa va spun ca acesta a fost obiectivul meu”. Președintele Iohannis a mulțumit celor care au ieșit din case ca sa voteze duminica: „Va garantez ca fiecare vot va fi luat in considerare…

- Ziarul Unirea REZULTATELE alegerilor parlamentare 2020, EXIT POLL-uri realizate de institutele de sondare REZULTATELE alegerilor parlamentare 2020, EXIT POLL-uri realizate de institutele de sondare Rezultatele parțiale in țara ale exit-poll-ului de la alegerile parlamentare de astazi efectuate de institutele…