- BBN Haber, pubicație din Konya, susține ca mijlocașul lui Galatasaray, Alexandru Cicaldau (26 de ani), e dispus sa joace sezonul viitor la Konyaspor: „Mai este de reglat un mic detaliu la salariu”. Universitatea Craiova, de asemenea interesata de „Cic”, se va orienta probabil asupra bulgarului Filip…

- Galatasaray se mișca extraordinar pe piața transferurilor, asta dupa ce a adus inca un jucator dintr-un campionat de top. Fotbalistul adus de turci era urmarit de Manchester United și Barcelona.

- Președintele clubului Konyaspor, Fatih Ozgokcen, a anunțat ca negociaza pentru Alexandru Cicaldau (26 de ani) cu Galatasaray și spera sa rezolve in cel mai scurt timp acest transfer, imprumut pentru 2023-2024. Alexandru Cicaldau nu va mai continua la Galatasaray. Sub contract pana in 2026 la clubul…

- Revenit la Galatasaray dupa imprumutul din Emiratele Arabe Unite, la Al-Ittihad Kalba, Alexandru Cicaldau (26 de ani) nu va continua sub comanda antrenorului Okan Buruk (49 de ani) din noul sezon.Alexandru Cicaldau are mari șanse de a evolua in sezonul urmator in Turcia, unde ar putea fi imprumutat…

- Alexandru Cicaldau este tot mai aproape de un imprumut la Konyaspor. Clubul din Superlig l-ar lua imprumut, pentru un sezon, iar Galatasaray ar urma sa acopere o mare parte din salariul jucatorului, cifrat la 950.000 de euro pe an. Alexandru Cicaldau ar putea afla in urmatoarele zile unde va juca sezonul…

- Clubul de fotbal CFR Cluj a a anuntat, marti, intr-un comunicat de presa publicat pe site-ul oficial, transferul fundasului brazilian Yuri Matias la Neftci Baku din Azerbaidjan, grupare antrenata de la inceputul saptamanii trecute de tehnicianul roman Adrian Mutu."Cluburile CFR 1907 Cluj si Neftci…

- Konyaspor și Pendikspor il vor sub forma de imprumut pe Olimpiu Moruțan (24 de ani). Mijlocașul roman s-a descurcat insa bine in amicalul cu Kisvarda (2-0) și este posibil sa ramana la Galatasaray. Olimpiu Moruțan ar putea pleca din nou sub forma de imprumut in aceasta vara. Galatasaray a primit doua…

- Alexandru Cicaldau (26 de ani) e dorit și de Sivasspor, ocupanta locului 14 in campionatul trecut. Mijlocașul roman, care nu a fost reținut de antrenorul Okan Buruk in lotul pentru cantonamentul din Austria, mai are o oferta de a pleca de la Galatasaray, la Bașakșehir. Galatasaray nu va conta pe serviciile…