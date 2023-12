Stiri pe aceeasi tema

- Roy Keane (52 de ani), fostul mijlocaș de la Manchester United, l-a „taxat” pe fundașul central Virgil van Dijk, dupa declarațiile de la finalul derby-ului de azi, Liverpool - Manchester United, scor 0-0. Declarațiile lui Virgil van Dijk de la finalul meciului de pe Anfield l-au deranjat pe Roy Keane. …

- Echipa engleza FC Liverpool a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Manchester United, in etapa a 17-a din Premier League.Echipa condusa de Jurgen Klopp nu a putut marca in partida de pe Anfield, cu Manchester United, si Northwest Derby s-a terminat 0-0, dupa…

- Liverpool primește vizita lui Manchester United pe Anfield, in derby-ul etapei #17 din Premier League. Meciul va incepe la ora 18:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Prima Sport 1, Digi Sport 1 și Orange Sport 1. ...

- Manchester United a fost invinsa acasa surprinzator de Bournemouth, 0-3, in etapa a 16-a din Premier League, intr-o partida disputata sambata seara, conform Agerpres.Pe Old Trafford, oaspetii au marcat prin Dominic Solanke (5), Philip Billing (68) si Marcos Senesi (73), Bournemouth avand patru victorii…

- Liverpool a invins-o pe Fulham, scor 4-3, la capatul unui meci spectaculos. „Cormoranii” au condus, apoi au fost intorși, dar au punctat de doua ori in minutele 87 și 88 pentru a obține victoria! Liverpool a inceput meciul cu Fulham pe locul 4 și avea nevoie de victorie contra londonezilor pentru a…

- Jurgen Klopp (56 de ani), antrenorul lui Liverpool, a cedat nervos dupa infrangerea suferita de „cormorani” la Toulouse, 2-3 in Europa League, pe motiv ca in timpul conferinței de presa fondul sonor era dominat de fanii gazdelor, care sarbatoreau zgomotos victoria. Liverpool a pierdut la Toulouse in…

- Jurgen Klopp (56 de ani) a ramas surprins la aflarea veștii ca Manchester United a fost eliminata din Cupa Ligii Angliei, dupa ce Newcastle a invins-o pe Old Trafford cu scorul de 3-0. Antrenorul „cormoranilor” susținea conferința de presa de dupa partida cu Bournemouth cand a fost informat de jurnaliștii…

- Ianis Hagi a oferit un assist in Atletico – Alaves, scor 2-1. Manchester United – Manchester City, meciul zilei in Europa, a fost in format live text, pe AS.ro. In Premier League s-a mai disputat si meciul dintre Liverpool si Nottingham Forest, castigat fara emotii de echipa lui Jurgen Klopp. PSG s-a…