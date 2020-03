"Premiul european Coudenhove-Kalergi 2020 va fi acordat excelentei sale, domnul Klaus Werner Iohannis, Presedintele Romaniei, in 4 martie 2020, in Bucuresti. Membrii Societatii Europene Coudenhove-Kalergi au decis in data de 31 octombrie 2019 sa dea acest premiu presedintelui Iohannis pentru meritele sale deosebite in politica. Prin dedicarea sa fata de valorile europene, el a contribuit decisiv la integrarea mai profunda a Romaniei in comunitatea statelor europene", se arata in comunicat.

El a fost acordat pentru prima oara in 1978, dupa moartea lui Richard Coudenhove-Kalergi, unul…