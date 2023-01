Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-a declarat ”convins” ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu ”rabdare” si ”perseverenta”, in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP și Agerpres . ”Sunt convins ca datorita perseverentei…

- Asta deși Austria și Romania sunt strans legate din punct de vedere economic, scrie o publicație de acolo. Dupa veto-ul la Schengen, presa a speculat ca atitudinea ezitanta a austriecilor ar putea avea legatura cu relatiile stranse dintre OMV si Gazprom sau Lukoil. Aceasta din urma nu este activa doar…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a declarat joi ca este „total ilogic” ca Bulgaria si Romania sa ramana in afara spatiului Schengen in mijlocul unei crize de securitate europeana, referindu-se la invazia Rusiei in Ucraina, transmite EFE. ”Este extrem de ilogic, in conditiile unei crize de securitate,…

- Ucraina a facut progrese semnificative in fata invaziei ruse, dar nu trebuie sa subestimam Rusia, ale carei rachete continua sa atace orasele, civilii si infrastructura critica din Ucraina, a declarat miercuri, la Bucuresti, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-o conferinta de presa la…

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu a avut marți, 29 noiembrie, o intrevedere cu omologul ucrainean Dmitro Kuleba, in cadrul careia șeful diplomației romane i-a transmis lui Kuleba „solicitarea repetata” a Romaniei ca Ucraina „sa recunoasca inexistenta asa-zisei «limbi moldovenesti»”, a informat MAE.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri, intr-o cnferința de presa, ca nu va exista o pace „durabila” daca Rusia castiga razboiul din Ucraina și a subliniat ca negocierile depinde de ceea ce se intampla pe campul de lupta, motiv pentru care Alianta va continua sa fie alaturi…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, nu intrevede nicio disponibilitate din partea Moscovei de a negocia incheierea razboiului impotriva tarii sale.Rusia trimite zeci sau sute de mii de oameni la lupta; dar cei care vor sa negocieze nu vor lasa oamenii sa moara, a spus Zelenski in mesajul sau…

- Desfașurarea de forțe americane in Romania sporește un presupus pericol pentru Rusia, iar Moscova va lua in considerare acest lucru atunci cand iși va asigura propria securitate, a susținut miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția rusa de presa TASS. „Cu cat forțele…