Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca noua situatie de securitate necesita consolidarea consistenta a posturii de descurajare si aparare pe Flancul Estic, in special in sudul sau, inclusiv prin crearea rapida a Grupului de Lupta amplasat in Romania. “Am evaluat impreuna situatia de securitate din proximitatea directa a Flancului Estic si, sigur, in special, la Marea Neagra, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina. Aceasta noua situatie necesita consolidarea consistenta a posturii de descurajare si aparare pe Flancul Estic, in special in sudul sau, unde se afla Romania – inclusiv prin…