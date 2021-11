Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis s-a intalnit luni la Glasgow, Scoția cu președintele Microsoft, Brad Smith, in marja participarii la Summitul liderilor mondiali din cadrul Conferinței Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP26).

- Presedintele Klaus Iohannis a avut luni, 1 noiembrie, o intrevedere cu Printul Charles, la Summitul liderilor mondiali COP26, care are loc la Glasgow, la conferința privind schimbarile climatice . „Presedintele Romaniei si Alteta Sa Regala Printul de Wales au convenit asupra nevoii de a gasi solutii…

- Administrația Prezidențiala a publicat o fotografie in care Klaus Iohannis da mana cu președintele american Joe Biden. Fotografia a fost realizata la Summitul liderilor mondiali din cadrul Conferinței Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP26). Presedintele Klaus Iohannis va sustine Declaratia…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, in perioada 1-2 noiembrie 2021, la Summitul liderilor mondiali care va avea loc in cadrul Conferinței Parților Convenției Cadru a Națiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP26), la Glasgow. Peste 120 de șefi de stat și de guvern vor discuta despre schimbarile…

