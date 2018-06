Stiri pe aceeasi tema

- Premiul "Franz Josef Strauss 2018" a fost decernat sambata, la Munchen, presedintelui Klaus Iohannis, de catre Fundatia germana Hanns Seidel. Ceremonia de acordare a premiului a avut loc la Palatul Regal din...

- Premiul Franz Josef Strauss – 2018 a fost decernat sambata la Munchen presedintelui Klaus Iohannis de catre Fundatia germana Hanns Seidel, transmite Agerpres. Ceremonia de acordare a premiului a avut loc la Palatul Regal din Munchen “Allerheiligen-Hofkirche”. La acest eveniment ...

- Trimisul special al AGERPRES, Catalina Matei, transmite: Premiul "Franz Josef Strauss 2018" a fost decernat sambata, la Munchen, presedintelui Klaus Iohannis, de catre Fundatia germana Hanns Seidel. Ceremonia de acordare a premiului a avut loc la Palatul Regal din Munchen "Allerheiligen-Hofkirche".…

- Trimisul special al AGERPRES, Catalina Matei, transmite: Romania este o tara interesanta la nivel international, dar numai in contextul luptei impotriva coruptiei, "impotriva vechilor obiceiuri, intereselor politice", a declarat sambata premierul Landului Bavaria, Markus Soder. Intr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis va pleca vineri intr-o vizita de doua zile la Munchen, unde ii va fi decernat Premiul ”Franz Josef Strauss - 2018”, de catre fundatia germana "Hanns Seidel”. Ceremonia de acordare a premiului va avea loc sambata, la Palatul Regal din Munchen - ”Allerheiligen-Hofkirche”, potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, vineri si sambata, o vizita la Munchen, in Republica Federala Germania, cu prilejul decernarii premiului "Franz Josef Strauss 2018" de catre prestigioasa fundatie germana "Hanns Seidel". Ceremonia de acordare a premiului va avea loc sambata la Palatul…

- Președintele Klaus Iohannis va efectua, in perioada in perioada 1-2 iunie, o vizita la Munchen, unde va fi premiat de o fundație germana condusa de o fosta politiciana din Bavaria cu activitate si in Botosani. Este vorba de fundatia “Hanns Seidel”, care ii va decerna premiul ,,Franz Josef Strauss-2018”.

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 1-2 iunie, o vizita la Munchen, Republica Federala Germania, cu prilejul decernarii Premiului ,,Franz Josef Strauss-2018”, de catre prestigioasa fundație germana ,,Hanns Seidel”.