- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca in toate statele din vestul Europei pandemia de COVID-19 a fost „domolita” prin vaccinare. „Sunt rate de vaccinare de 80-90 la suta si au ajuns in ultimele saptamani putini oameni la Terapie Intensiva si in spitale. Noi de ce…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a depus marti flori si a tinut un moment de reculegere in memoria victimelor atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, la memorialul construit in locul Turnurilor Gemene. Seful statului a depus trandafiri…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in cadrul Adunarii Generale a ONU, ca statele membre trebuie sa se asigure ca restrictiile legate de pandemia de COVID-19 nu amplifica incalcarile drepturilor omului. "Responsabilitatea principala…

- Președintele Klaus Iohannis considera ca legatura transatlantica, adica aceea dintre Statele Unite și aliații europeni, membri ai NATO, are o importanța vitala pentru Romania. Parteneriatul dintre Statele Unite ale Americii și țarile democratice din Europa “reprezinta piatra de temelie a relațiilor…

- In viziunea președintelui Iohannis „triunghiul de aur” al politicii externe a Romaniei trebuie sa fie creșterea rolului in Uniunea Europeana și in NATO, respectiv dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic cu SUA. Președintele Klaus Iohannnis a adresat un mesaj diplomaților romani. „Pentru…

- Turcia nu poate sa-si asume responsabilitatea unor tari terte fata de afganii care au lucrat pentru institutiile occidentale si care asteapta sa fie evacuati în urma preluarii puterii de catre talibani în Afganistan, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza…

- Ucraina a dat in functiune o instalatie provizorie de depozitare a deseurilor nucleare, nu departe de zona de excludere de la Cernobil, un eveniment pe care ministrul ucrainean al energiei l-a calificat drept istoric, informeaza dpa, transmite AGERPRES . Ministrul energiei German Galuscenko a declarat…