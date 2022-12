Stiri pe aceeasi tema

- Spiritul acestor Sfinte Sarbatori sa ne lumineze sufletele, sa ne inspire sa ii ajutam pe cei care au nevoie de sprijin si sa ne aduca impreuna, a transmis, sambata, presedintele Klaus Iohannis, in mesajul de Craciun.

- Ambasada Austriei la Bucuresti a transmis printr un comunicat de presa ca Adelheid Folie a suferit o interventie chirurgicala medicala de mult planificata si necesara in weekend si este astfel reprezentata de adjunctul sau, Georg Oberreiter, in toate numirile oficiale. Dupa cum era planificat, se va…

- Manfred Weber, presedintele Partidului Popular European, susține aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Intr-un interviu in exclusivitate la Digi24, el a declarat ca votul negativ al Austriei a pus la indoiala principiile fundamentale ale Uniunii Europene și ca daca aderarea unui stat nu se face pe…

- Capitala imbraca straie de sarbatoare. Primarul capitalei, Ion Ceban, anunța ca Primaria va amenaja tradițional Targul de Craciun in centrul capitalei, dar și in alte sectoare, intrucat „in pofida tuturor circumstanțelor deloc ușoare, noi toți, mai ales cei mici, au nevoie sa simta spiritul sarbatorilor…

- In urma cu aproximativ 10 ani, blogger-ul Zolty Bogata, a inceput un proiect personal prin care contribuie la ajutorarea celor mai puțin norocoși. Astfel, timp de aproape 10 ani, de Craciun și de Paști, Zolty face pungi cu dulciuri pe care le ofera copiilor. Au fost ani in care a reușit sa stranga 200…

- Romania este dispusa sa ajute Republica Moldova cu energie electrica, insa lipsa inteconectarilor directe este o problema reala in acest moment, afirma președintele Klaus Iohannis, in condițiile in care Republica Moldova este afectata de atacurile rusești

- Fiica lui Constantin Codrescu a transmis un mesaj emotionant dupa moartea tatalui sau. Constantin Codrescu s-a stins din viața la 91 de ani, iar cea care a anunțat moartea celebrului actor, fiica sa, ar mai fi vrut ceva de la el, insa nu a apucat sa-i mai spuna. Fiica lui Constantin Condrescu, mesaj…