- Presedintele Klaus Iohannis a avut marti o intrevedere cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, context in care a subliniat ca atat reuniunea Consiliului European, cat si Summitul NATO din aceasta luna vor reprezenta repere importante in ceea ce priveste abordarea…

- Intr-un mesaj transmis liderilor prezenți la Summitul B9 de la București, președintele SUA, Joe Biden, evoca faptul ca statele B9 se afla in prima linie a raspunsului colectiv al comunitații euroatlantice in fața agresiunii neprovocate și nejustificate a Rusiei in Ucraina.

- Pensionarea lui Bogdan Felician Voicu vine in contextul in care doi tineri au murit din cauza drogurilor la festivalul de muzica SAGA, care a avut loc in weekend.Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni, 6 iunie, decretul privind eliberarea din functie a procurorului Bogdan Felician Voicu, seful interimar…

- Ucraina, tema a convorbirilor dintre presedintii Romaniei si Lituaniei Gitanas Nauseda și Klaus Iohannis. Foto: Administrația Prezidențiala Situatia din Ucraina a fost una dintre temele convorbirilor oficiale de la Bucuresti, dintre presedintii României si Lituaniei. Cei doi sefi de stat au…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 134/2021 pentru aprobarea Acordului de imprumut (Mecanismul de redresare si rezilienta) dintre Comisia Europeana si Romania, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2021 si la Bruxelles la 15…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Nicolae Ciuca participa, joi, la reuniunea extraordinara a sefilor de stat si de guvern din tarile membre NATO, organizata la Cartierul General al Aliantei din Bruxelles, a informat Administratia Prezidentiala.

