- Președintele Klaus Iohannis il va primi, marți, pe președintele Republicii Portugheze, Marcelo Rebelo de Sousa, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania, la Batalionul 1 Instrucție ,,Olt” din Caracal. Vizita Președintelui Portugaliei are loc in contextul unui dialog bilateral intens,…

- President Klaus Iohannis welcomes on Tuesday his counterpart from the Portuguese Republic Marcelo Rebelo de Sousa, on the occasion of the latter's visit to Romania, at the "Olt" 1st Training Battalion in Caracal, the Presidential Administration informs. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Potrivit sursei citate, vizita presedintelui Portugaliei are loc in contextul unui dialog bilateral intens, la nivel inalt, dar si de lucru, si al unei coordonari stranse in cadrul Uniunii Europene si NATO.Domeniul apararii este unul dintre domeniile cheie ale cooperarii bilaterale, Portugalia participand…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 20 decembrie 2022, pe Presedintele Republicii Portugheze, Marcelo Rebelo de Sousa, cu ocazia vizitei pe care acesta o efectueaza in Romania, la Batalionul 1 Instructie ,,Olt din Caracal.Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale,…